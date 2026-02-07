Размер шрифта
Непряева заявила, что не готова составлять конкуренцию лучшим лыжницам мира

Нерпяева: пока не готова составлять конкуренцию лучшим лыжницам
Maxim Thore/Global Look Press

Российская лыжница Дарья Непряева после 17-го места в олимпийском скиатлоне, заявила, что пока не готова составлять конкуренцию лучшим лыжницам мира, передает Sport24.

«Я прекрасно отдаю себе отчет, что пока не готова составлять конкуренцию лучшим лыжницам мира — в силу возраста, опыта и так далее. Это мой первый международный сезон. Я считаю, что пока достаточно неплохо проявляю себя», — сказала Непряева.

Первое место заняла представительница Швеции Фрида Карлссон. Второе место заняла ее соотечественница Эбба Андерссон (+51 секунда). Норвежка Хейди Венг финишировала третьей ((+1:26,7).

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее на Олимпиаде разыграли первый комплект медалей.
 
