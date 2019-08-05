На Ямале рабочего смыло в канализационную трубу

Рабочий погиб в Ямало-Ненецком автономном округе после того, как его смыло в канализационную трубу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное отделение СК России.

Отмечается, что инцидент произошел, когда мужчина ремонтировал канализационный коллектор. Рабочий отстегнул страховку и попал под поток воды, затянувший его в трубу. Позже спасатели нашли его мертвым.

По информации ведомства, мужчину смыло в трубу из-за того, что он снял страховочный пояс, который мешал ему во время работы.

уточняется, что по факту гибели следователи проводят проверку. Они уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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