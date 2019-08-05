При тушении пожаров в Красноярском крае пропал спасатель

В Эвенкийском районе Красноярского края пропал один из участников операции по тушению лесных пожаров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что пожарный потерялся на территории Байкитского лесничества Эвенкийского района.

Профессиональная принадлежность пропавшего не уточняется.

По данным МВД, мужчину видели очевидцы, однако его точное местонахождение не известно.

Ранее сообщалось, что шаманы провели на Байкале жертвоприношение против лесных пожаров в Сибири.