Болезнь британского подростка поставила врачей в тупик

В Британии врачи не сумели поставить диагноз подростку, которого парализовало из-за неизвестной болезни. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, в 2018 году 16-летний Валентино Эродоту, проживающих в Лондоне, почувствовал резкую боль и жжение в области груди.

В скором времени у юноши возникли проблемы с передвижением, посл чего он потерял возможность ходить и был вынужден пересесть на инвалидное кресло.

Уточняется, что врачи пытались лечить его от гастрита, а также от синдрома хронической усталости и глютеновой атаксии, но это не помогло.

Родители парня потратили приблизительно 2,7 млн рублей, чтобы найти врача, который сможет поставить верный диагноз.

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