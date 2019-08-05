Число погибших при взрыве в Каире увеличилось

Глава минздрава Каира Халя Зейд заявила, что в результате взрыва в египетской столице, увеличилось число погибших и пострадавших. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого сообщалось, что 16 человек погибли и 21 пострадали при взрыве кислородного баллона в Каире.

По ее словам, на настоящий момент погибли 17 человек, еще 32 — получили ранения.

Как отмечается, причиной взрыва стало ДТП: машина въехала на большой скорости на встречную полосу, где столкнулась с другими автомобилями, что и привело к взрыву.

Однако по первоначальным данным, к взрыву привел кислородный баллон, который находился в машине неподалеку от Национального института рака.

Пожар был ликвидирован, движение на месте происшествия — восстановлено.

Ранее сообщалось, что в Греции в таверне взорвался газовый баллон.