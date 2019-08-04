Шаманы провели на Байкале жертвоприношение против лесных пожаров в Сибири

Шаманы из России, Германии, Монголии и Польши устроили на острове Ольхон на Байкале обряд, во время которого принесли жертвоприношение в виде еды. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на межрегиональную организацию шаманов «Тэнгери».

Как сообщается, обряд называется Тайлаган. Он был посвящен избавлению от природных катаклизмов.

Стало известно, что в нем поучаствовали около 50 шаманов.

Ранее сообщалось, что авиация Минобороны России потушила практически половину лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.