Такси столкнулось с полицейским автомобилем в центре Москвы

ДТП с участием такси и полицейской машины произошло в центре Москвы. об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что авария произошла на пересечении Люсиновской и Житной улиц в центре столицы.

Уточняется, что у такси виден сильный удар сбоку. Очевидцы рассказали, что водитель ехал на зеленый сигнал светофора.

Кроме того, в такси находилась пассажирка. По предварительной информации, ее поместили в одну из машин скорой помощи.

В пресс-службе столичной госавтоинспекции заявили, что автомобиль двигался с включенной мигалкой.