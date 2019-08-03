Повышение уровня ПДК вредных веществ не зафиксировано после пожара в Москве

Уровень предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в горевшем здании на Дубининской улице в Москве не превышает норму. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС.

По информации ведомства, замеры в доме проводятся регулярно. По результатам последних замеров показатели ПДК находятся в норме.

Ранее сообщалось о пожаре второй сложности на Дубининской улице в бывшем производственном здании постройки 1917 года.

В результате происшествия пострадал сотрудник МЧС, он был госпитализирован.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован.