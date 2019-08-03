Повышение уровня ПДК вредных веществ не зафиксировано после пожара в Москве
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Уровень предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в горевшем здании на Дубининской улице в Москве не превышает норму. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС.
По информации ведомства, замеры в доме проводятся регулярно. По результатам последних замеров показатели ПДК находятся в норме.
Ранее сообщалось о пожаре второй сложности на Дубининской улице в бывшем производственном здании постройки 1917 года.
В результате происшествия пострадал сотрудник МЧС, он был госпитализирован.
В настоящее время пожар полностью ликвидирован.