Путин увеличил предельный возраст службы в органах внутренних дел

Российский президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий сотрудникам внутренних дел дольше оставаться на службе. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Согласно имеющейся информации, уточняющий порядок прохождения службы закон разработал кабмин. Сотрудники среднего, старшего и высшего начальствующего состава смогут дольше работать. Так, подполковники и майоры смогут работать до 55 лет, полковники — до 60, а генералы — до 64. При наличии у сотрудников других званий предельный возраст будет по-прежнему 50 лет. Поступить на службу на эти должности можно будет до 40 лет.

Уточняется, что это позволит квалифицированным сотрудникам работать дольше.

Ранее Путин запретил продлевать арест бизнесменов без активных следственных действий.