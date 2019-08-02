Женщинам в Саудовской Аравии разрешили путешествовать одним

Власти Саудовской Аравии расширили список действий, который разрешено совершать женщинам из королевства. Об этом сообщает газета «Оказ».

Отмечается, что теперь женщины, достигшие 21 года, смогут самостоятельно получать паспорт для вылета за границу без согласия опекуна мужского пола.

Кроме того, девушкам разрешили становиться опекуном несовершеннолетних, а также регистрировать новорожденных в государственных органах.

Уточняется, что не так давно женщинам разрешили водить автомобиль.

Ранее сообщалось, что женщина впервые избрана спикером парламента в Иракском Курдистане.