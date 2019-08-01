Эксперты рассказали о похолодании в августе

Первые недели августа не принесут жителям Центральной России долгожданного потепления из-за арктического циклона, который придет в страну, сообщает RT.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что первая неделя августа будет холодной, температура опустится ниже нормы на 5—8 °С.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова добавила, что погода начнет медленно выравниваться ближе к этим выходным, однако останется ниже климатической нормы на 3—4 °С.

«Дневная температура в городе будет в пределах +17...+19 °С», — прокомментировала она похолодание в столице.

Она добавила, что такая температура будет сохраняться и в течение следующей недели.

Ранее синоптики рассказали о погоде в августе.