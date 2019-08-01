Медведев распорядился проверить версию о намеренных поджогах лесов

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Российский премьер Дмитрий Медведев распорядился проверить вероятность того, что лесные пожары в Сибири стали результатом поджога. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, об этом он заявил на совещании в Чите. Распоряжение касается МВД, Следственного комитета и Генпрокуратуры. Они проверят возможность намеренного поджога леса для того, чтобы скрыть способ сокрытия незаконной заготовки древесины.

Ранее Медведев прокомментировал лесные пожары в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Бурятия и Саха. По словам премьера, над рядом населенных пунктов наблюдается сильный смог и задымление. Горит большое количество лесов.

Режим ЧС сейчас введен в четырех субъектах России: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха.