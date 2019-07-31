Подозреваемый в убийстве блогерши раскрыл детали преступления

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера, чье тело нашли в чемодане в Москве, Максим Гареев рассказал подробности произошедшего, передает РЕН ТВ.

Он рассказал, что девушка разозлила его своими колкими замечаниями.

«Она говорила мне, что я никакой. Что мне ничего не поможет с моей внешностью», — сказал Гареев.

По его словам, последней каплей стало то, что она отказалась налить ему кофе. Он рассказал, что после этого он нанес ей не менее 5 ударов ножом.

«Она умерла. Я сел на диван, который был в зале, расплакался. Я не знал, что делать. С меня пот капал. Я терял сознание, не мог даже встать», — сказал Гареев.

Также он рассказал, как избавлялся от улик: вещи сжег в лесу, телефоны выбросил в карьеры, брелок от машины выбросил в Москва-реку.

Ранее задержанный по подозрению в убийстве блогерши признался в преступлении.