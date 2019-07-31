Путин потребовал подключить к тушению лесных пожаров Минобороны
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Российский президент Владимир Путин поручил министерству обороны страны помочь МЧС с тушением пожаров, окутавших леса России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, Путин пришел к такому решению после доклада ситуации главы МЧС.
Президент России подчеркнул, что Минобороны будет помогать спасателям в Иркутской области до особого распоряжения.
В настоящее режим ЧС введен в четырех субъектах страны, а особый противопожарный режим — в 41.
Ранее сообщалось, что пожар в российских лесах охватил около 3 млн га.
Также стало известно, что Ди Каприо заинтересовался лесными пожарами в России.