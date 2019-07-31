Путин потребовал подключить к тушению лесных пожаров Минобороны

Российский президент Владимир Путин поручил министерству обороны страны помочь МЧС с тушением пожаров, окутавших леса России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Путин пришел к такому решению после доклада ситуации главы МЧС.

Президент России подчеркнул, что Минобороны будет помогать спасателям в Иркутской области до особого распоряжения.

В настоящее режим ЧС введен в четырех субъектах страны, а особый противопожарный режим — в 41.

Ранее сообщалось, что пожар в российских лесах охватил около 3 млн га.

Также стало известно, что Ди Каприо заинтересовался лесными пожарами в России.