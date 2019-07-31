Медведь набросился на совершавшую пробежку девушку

В американском штате Миннесота девушка-подросток вышла на пробежку и едва не стала жертвой огромного медведя, сообщает Duluth News Tribune.

16-летняя жительница городка Или бежала около местного озера, когда услышала за спиной шум и увидела, что за ней гонится медведь.

Хищник догнал свою жертву и укусил ее за ногу, но девушке удалось вырваться. Медведь преследовал бегунью, пока она не выбежала из леса на поляну, после чего животное внезапно остановилось.

Девушка с рваной раной бедра добралась до больницы, где ее госпитализировали.

Ранее в американском штате Колорадо камеры видеонаблюдения засняли, как бурый медведь пробрался на задний двор магазина марихуаны.