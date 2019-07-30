Правительство утвердило единые правила расчета расчета доплат к пенсиям

Премьер-министр России Дмитрий Медведева утвердил единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера, сообщает РИА «Новости».

По имеющейся информации, он будет рассчитываться в зависимости от ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум пенсионера в стране в целом в первых двух кварталах текущего года.

По словам Медведева, благодаря новому подходу, величина регионального прожиточного минимума пенсионера не будет занижена. По прогнозам, это должно привести к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров.

Правительство 27 июля приняло проект распоряжения, в соответствии с которым регионам дополнительно выделят более 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.

Ранее в ПФР пересчитали доплаты к пенсиям.