«Заминировавших» кортеж Путина муляжом наказали

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Президентский лимузин Aurus проекта «Кортеж» во время церемонии инаугурации Владимира... Президентский лимузин Aurus проекта «Кортеж» во время церемонии инаугурации Владимира...
Президентский лимузин Aurus проекта «Кортеж» во время церемонии инаугурации Владимира...
Сергей Савостьянов/Pool/РИА «Новости»

Двоих мужчин, заложивших муляж бомбы на маршруте президента России Владимира Путина в Екатеринбурге, оштрафовали. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, полиция Екатеринбурга решила не привлекать мужчин к уголовной ответственности. В отношении них составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Мужчинам предстоит выплатить штраф в размере одной тысячи рублей.

Ране сообщалось, что кортеж Путина заминировали.