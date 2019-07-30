«Заминировавших» кортеж Путина муляжом наказали

Двоих мужчин, заложивших муляж бомбы на маршруте президента России Владимира Путина в Екатеринбурге, оштрафовали. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, полиция Екатеринбурга решила не привлекать мужчин к уголовной ответственности. В отношении них составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Мужчинам предстоит выплатить штраф в размере одной тысячи рублей.

Ране сообщалось, что кортеж Путина заминировали.