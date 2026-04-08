Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

«Крысы с крыльями»: ветврач объяснил, нужно ли подкармливать голубей

Ветврач Давыдов: голуби переносят ряд опасных заболеваний
Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Голуби живут в городах, потому что приспособились к жизни рядом с человеком. Это связано с историей появления городских голубей, условиями обитания, питанием и размножением. Несмотря на то, что мы привыкли к этим птицам и многие даже их подкармливают, эти птицы поистине «крысы с крыльями», рассказал «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Евгений Давыдов.

«Голуби — переносчики сальмонеллеза, орнитоза, криптококкоза, паразитов. Контакт с их пометом или перьями может вызвать инфекции у людей, особенно у детей и пожилых. С точки зрения городской инфраструктуры помет разъедает камень, бетон, металл, портит памятники, фасады и крыши. Постоянное гнездование может забивать вентиляцию и водостоки», — предупредил эксперт.

Тем не менее, от голубей нам никуда не деться. Люди подкармливают их хлебом, крупами и остатками еды. Птицы быстро понимают, что в парках, скверах и на площадях всегда есть «бесплатный стол». В городах почти нет естественных врагов: ястребы, совы, лисы обходят людные места. Это делает такие места безопасными для гнездования и отдыха.

«Если вы хотите помочь голубям, насыпайте им просо, овес, пшено, ячмень (сухие крупы, без соли), семена подсолнуха или тыквы (только не жареные), небольшие кусочки фруктов (яблоки, груши, ягоды. Не давайте хлеб, печенье, чипсы и сладости — это вредно», — резюмировал ветврач.

Ранее россиян призвали не трогать «пьяных» птиц, которые наелись забродивших ягод.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!