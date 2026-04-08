«Крысы с крыльями»: ветврач объяснил, нужно ли подкармливать голубей

Голуби живут в городах, потому что приспособились к жизни рядом с человеком. Это связано с историей появления городских голубей, условиями обитания, питанием и размножением. Несмотря на то, что мы привыкли к этим птицам и многие даже их подкармливают, эти птицы поистине «крысы с крыльями», рассказал «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Евгений Давыдов.

«Голуби — переносчики сальмонеллеза, орнитоза, криптококкоза, паразитов. Контакт с их пометом или перьями может вызвать инфекции у людей, особенно у детей и пожилых. С точки зрения городской инфраструктуры помет разъедает камень, бетон, металл, портит памятники, фасады и крыши. Постоянное гнездование может забивать вентиляцию и водостоки», — предупредил эксперт.

Тем не менее, от голубей нам никуда не деться. Люди подкармливают их хлебом, крупами и остатками еды. Птицы быстро понимают, что в парках, скверах и на площадях всегда есть «бесплатный стол». В городах почти нет естественных врагов: ястребы, совы, лисы обходят людные места. Это делает такие места безопасными для гнездования и отдыха.

«Если вы хотите помочь голубям, насыпайте им просо, овес, пшено, ячмень (сухие крупы, без соли), семена подсолнуха или тыквы (только не жареные), небольшие кусочки фруктов (яблоки, груши, ягоды. Не давайте хлеб, печенье, чипсы и сладости — это вредно», — резюмировал ветврач.

