В Израиле запустили таймер до конца ультиматума Трампа Ирану

Израильский Channel 13 запустил таймер до истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа в адрес Ирана по мирному соглашению. Об этом сообщает «Коммерсант».

«На экране перед столом ведущего высвечивается таймер с портретом Дональда Трампа и подписью «Крайний срок». Отсчет закончится примерно в 03:00 по мск», — говорится в публикации.

7 апреля премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к Трампу с просьбой продлить крайний срок для достижения соглашения с Ираном на две недели. Он также обратился к властям Ирана с просьбой «в качестве жеста доброй воли» открыть на этот срок Ормузский пролив для прохода нефтяных танкеров, «чтобы позволить дипломатии идти своим чередом».

До этого в сенате США назвали Трампа «крайне больным» человеком. Об этом в социальной сети X написал лидер демократов в американском сенате Чак Шумер. Конгрессмен таким образом прокомментировал недавний пост Трампа, в котором глава Белого дома заявил, что в ночь на 8 апреля США могут уничтожить «целую цивилизацию», имея в виду Иран.

Ранее в Иране заявили о готовности ко всем видам угроз со стороны США.