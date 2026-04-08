В Израиле запустили таймер до конца ультиматума Трампа Ирану

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

В Израиле запустили обратный отсчет до истечения ультиматума Трампа Ирану
Ammar Awad/Reuters

Израильский Channel 13 запустил таймер до истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа в адрес Ирана по мирному соглашению. Об этом сообщает «Коммерсант».

«На экране перед столом ведущего высвечивается таймер с портретом Дональда Трампа и подписью «Крайний срок». Отсчет закончится примерно в 03:00 по мск», — говорится в публикации.

7 апреля премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к Трампу с просьбой продлить крайний срок для достижения соглашения с Ираном на две недели. Он также обратился к властям Ирана с просьбой «в качестве жеста доброй воли» открыть на этот срок Ормузский пролив для прохода нефтяных танкеров, «чтобы позволить дипломатии идти своим чередом».

До этого в сенате США назвали Трампа «крайне больным» человеком. Об этом в социальной сети X написал лидер демократов в американском сенате Чак Шумер. Конгрессмен таким образом прокомментировал недавний пост Трампа, в котором глава Белого дома заявил, что в ночь на 8 апреля США могут уничтожить «целую цивилизацию», имея в виду Иран.

Ранее в Иране заявили о готовности ко всем видам угроз со стороны США.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
