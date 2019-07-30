Мальчик обварил ноги, провалившись в яму с кипятком

В Омске 10-летний мальчик провалился в яму с кипятком и получил ожоги ног. Об этом говорится на сайте регионального управления СК России.

Как отмечается, мальчик направлялся в сторону дома и по пути собирался обойти лужу.

Однако он провалился в яму с кипятком, которая появилась в результате прорыва трубы горячего водоснабжения.

Уточняется, что в результате инцидента ребенок получил ожоги ног второй и третьей степени, его состояние — удовлетворительное.

К настоящему моменту сотрудники полиции установили личность застройщика, на территории которого находится трубопровод. Ему грозит уголовное дело.

Ранее в Ульяновской области двухлетний ребенок погиб в канализации‍.