Мальчик обварил ноги, провалившись в яму с кипятком
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В Омске 10-летний мальчик провалился в яму с кипятком и получил ожоги ног. Об этом говорится на сайте регионального управления СК России.
Как отмечается, мальчик направлялся в сторону дома и по пути собирался обойти лужу.
Однако он провалился в яму с кипятком, которая появилась в результате прорыва трубы горячего водоснабжения.
Уточняется, что в результате инцидента ребенок получил ожоги ног второй и третьей степени, его состояние — удовлетворительное.
К настоящему моменту сотрудники полиции установили личность застройщика, на территории которого находится трубопровод. Ему грозит уголовное дело.
Ранее в Ульяновской области двухлетний ребенок погиб в канализации.