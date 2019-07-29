Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии

В Калифорнии в результате стрельбы на фестивале еды погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на представителя муниципального совета Диона Бракко.

По его словам, в результате инцидента пострадали 12 человек.

Он также отметил, что был задержан один мужчина, которого подозревают в стрельбе.

Однако, уточнил Бракко, сотрудники полиции полагают, что стрелявших могло быть несколько.

В связи с этим, добавил представитель муниципального совета, полиция продолжает поиски.

Ранее стало известно о стрельбе, произошедшей на фестивале еды в Калифорнии.

По словам одного из очевидцев, стрельбу открыл молодой человек, которому на вид около 20 лет.