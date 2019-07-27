Появились новые подробности смерти звезды «Брестской крепости»

Стала известна новая информация о звезде «Брестской крепости», белоруске Веронике Никоновой, которая погибла на Аляске. Об этом передает сайт kp.ru.

Сообщается, что 24-летняя актриса отправилась на Аляску в свадебное путешествие.

Как было известно ранее, Никонова перед смертью пыталась добраться до легендарного автобуса, в котором жил прототип главного героя американского фильма «В диких условиях» Кристофер Маккэндлесс.

Как отмечается, белоруска во время своего пути погибла при переходе через реку Текланика.

До этого сообщалось, что актрису из Белоруссии смыло потоком воды.