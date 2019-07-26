Ребенок получил травмы в нелегальном лагере под Хабаровском

В несанкционированном палаточном лагере под Хабаровском 11-летний ребенок получил травмы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Сейчас следствие выясняет подробности произошедшего.

Как рассказал прокурор Хабаровского края Дмитрий Ханюков, нарушения в лагере в поселке Мирный были обнаружены в результате проверки всех платочных лагерей после пожара с гибелью детей в «Холдлми».

Ранее сообщалось, что арестован директор горевшего детского лагеря «Холдоми».