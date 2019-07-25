Задержан подозреваемый в зверском убийстве девушки в Раменском
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Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском, передает ТАСС.
Об этом сообщила официальный представитель ГУ МВД по Московской области.
Личность задержанного не раскрывается.
«Только что злоумышленник был задержан», — сказали в полиции.
Ранее появилось видео момента зверского убийства женщины на глазах у детей.
Убийство произошло днем 25 июля на детской площадке в Раменском. Мужчина вышел из машины и подошел к девушке. После словесной перепалки, он нанес ей 20 ударов ножом, в результате чего женщина умела до приезда скорой помощи.