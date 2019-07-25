В МИД Турции рассказали о состоянии расстрелянного дипломата Белоруссии

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу рассказал о состоянии белорусского дипломата Александра Поганшева, который был ранен в Анкаре. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы внешнеполитического ведомства, в советника белорусского посольства выстрелили пять-шесть раз. После этого стрелявший покончил с собой.

«Сейчас он (дипломат. — Газета.Ru) реанимации, но состояние его удовлетворительное», — заявил Чавушоглу.

Он выразил надежду на выздоровление пострадавшего. Министр также исключил политический мотив инцидента. По предварительном данным, нападение произошло из-за ссоры.

Ранее сообщалось, что Поганшев получил огнестрельные ранения во время прогулки в парке со своим сыном. Сын дипломата не пострадал.