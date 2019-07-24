Названа возможная причина пожара в хабаровском лагере

Местные власти заявили, что причиной пожара в детском лагере под Хабаровском могло стать упавшее на обогреватель полотенце, сообщает РИА «Новости».

Там отметили, что в палатках были обогреватели «Ветерок». Дети рассказали, что на них сушили одежду.

Также по данным побывавших на месте трагедии чиновников, у палаток был очень сложный замок, который ребенок в темноте не сможет быстро открыть.

Кроме того сообщается, что палатки были расположены очень близко друг к другу.

Пожар в детском лагере произошел в ночь на 23 июля. В результате погибли 4 ребенка, 8 человек пострадали.