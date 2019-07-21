Россияне увлеклись новым видом туризма

Агентство делового туризма «Аэроклуб» проинформировало о росте спроса на bleisure-путешествия более чем на 40% за пять лет. Об этом пишет «Российская газета».

Отмечается, что bleisure является совмещением отдыха и деловой поездки.

«Отправляющийся в командировку сотрудник по своей инициативе продлевает пребывание в городе, который посетил по работе», — сообщает газета.

Как уточняется, рост популярности этого формата туризма связан с большим присутствием на рынке поколения миллениалов. Больше всего таких путешественников приезжают в Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Мадрид, Париж, Шанхай и Вену.

Ранее управляющий директор департамента по туризму Дрездена доктор Юрген Аманн заявил, что в городе планируют организовать экскурсии по местам российского лидера Владимира Путина.