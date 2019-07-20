Появились детали состоянии отравившейся наркотиками трехлетней россиянки
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У трехлетней россиянки, которая случайно отравилась наркотиками на испанских Балеарских островах, улучшилось самочувствие. Об этом информирует ТАСС.
Согласно полученным данным, девочка после употребления экстази на данный момент все еще пребывает в городе Пальма.
Как сообщается, сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии, тогда как ранее оно оценивалось, как критическое.
Испанские власти и родители пострадавший пока официально никак не прокомментировали инцидент.
Ранее стало известно, что ребенок отравился на Ибице марихуаной. Врачи смогли спасти этого ребенка.