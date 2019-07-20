Следователей из Подмосковья уличили в коррупции

Следователей отделов СК в Подмосковье арестовали по подозрению в коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственный комитет России.

Согласно полученной информации, задержано двое следователей отделов СК по городам Королеву и Мытищи.

Сотрудники органов подозревают в том, что они получили взятку в размере 1,2 млн рублей.

Как уточняется, денежная сумма следователям поступила за принятие процессуального решения по уголовному делу о ДТП.

Ранее стало известно о создании преступного общества взяточников в ГИБДД Кабардино-Балкарии.