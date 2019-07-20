Туристов оштрафовали за приготовление кофе на мосту в Венеции
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В Венеции полиция оштрафовала двух туристов из Германии за то, что они приготовили кофе на ступенях моста Риальто. Об этом сообщает «Би-би-си».
Как отмечается, туристы получили штраф в размере €950.
Кроме того, сотрудники полиции попросили путешественников покинуть город.
Уточняется, что правонарушение заметил один из прохожих, который и сообщил об этом полицейским.
По словам мэра города Луиджи Бруньяро, эти туристы являются «невоспитанными людьми», которые, к его радости, вскоре покинут Венецию.
Ранее сообщалось, что туристам запретили гулять полуголыми в Риме.