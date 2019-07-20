Туристов оштрафовали за приготовление кофе на мосту в Венеции

В Венеции полиция оштрафовала двух туристов из Германии за то, что они приготовили кофе на ступенях моста Риальто. Об этом сообщает «Би-би-си».

Как отмечается, туристы получили штраф в размере €950.

Кроме того, сотрудники полиции попросили путешественников покинуть город.

Уточняется, что правонарушение заметил один из прохожих, который и сообщил об этом полицейским.

По словам мэра города Луиджи Бруньяро, эти туристы являются «невоспитанными людьми», которые, к его радости, вскоре покинут Венецию.

Ранее сообщалось, что туристам запретили гулять полуголыми в Риме.