Чеченка с двумя детьми пропала в Москве, пишут СМИ

В Москве пропала чеченка с двумя детьми, сообщает телеграм-канал Mash.

24-летняя Седа проживала с родителями и воспитывала двух дочерей - пяти и трех лет.

Отмечатеся, что несколько дней назад к ней пришли трое мужчин, один из которых сделал ей предложение выйти замуж, но получил отказ.

Жениха и его друзей это не остановило, и они продолжили настаивать на своем, но родители девушки не давали согласие.

16 июля, когда отец девушки пришел домой, он не обнаружил дочь дома.

Сейчас ведется проверка этого случая. По одной из версий Седа сбежала сама, так как не приняла отказа родителей.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде уроженец Узбекистана похитил невесту и увез в деревню Дурыкино.