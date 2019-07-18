Пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу не может найти СК

Следственный комитет России обратился к учительнице, которая во время Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, пожаловалась на низкую зарплату. Об этом сообщается на сайте СК.

Отмечается, что учительница высшей категории проживает в городе Орел.

Кроме того, она заявила в ходе Прямой линии, что ее заработная плата составляет сумму ниже минимального размера оплаты труда.

СК по Орловской области также просит лиц, которым известны обстоятельства нарушения трудовых правил учителя предоставить информацию об этом в ведомство.

В настоящее время СК проводит доследственную проверку по этому делу.

Ранее сообщалось, что замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии».