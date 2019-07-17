Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что эпидемия вируса Эбола в Демократической Республике Конго вышла из-под контроля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он объявил, что в настоящее время ситуация в республике является ЧС международного масштаба.

Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

Ранее сообщалось, что уникальную вакцину против смертельного заболевания разработали в России.

Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году, затронув, в основном, такие страны, как Гвинея, Сьерра-Леоне и Либерия.