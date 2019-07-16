Наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение
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В США приговорили к пожизненному заключению Джеймса Алекса Филдса, который в 2017 году наехал на толпу ультраправых и леворадикальных активистов. Об этом сообщает CBS News.
Его приговорили пожизненному заключению плюс 419 лет по федеральным обвинениям в преступлениях на почве ненависти, уточняет издание.
Как отмечается, в результате наезда погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.
Кроме того, погибли двое сотрудников полиции из-за падения вертолета, который обеспечивал охрану порядка.
Уточняется, что американца обвинили в преступлении на почве ненависти.
Причем сам Филдс признал свою вину по 29 пунктам.