Гибелью детей и пропажей взрослых на реке займутся следователи

На место происшествия на реке Лена в Якутии, где погибли двое детей и без вести пропали четыре взрослых, отправились спасатели МЧС и ГИМС. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по республике.

По поступившим сведениям, инцидент случился на несанкционированном пляже в районе острова Пономарев. Там отдыхала группа людей в составе 10 человек.

Сообщается, что на берегу оказывают психологическую помощь женщине и троим детям, которые в момент трагедии были на берегу. КС России по республике Саха (Якутия) устанавливаются обстоятельства трагедии.

Ранее информировали, что в Туве при попытке переправы через реку Ак погибли 10 человек.