В московском метро закрыли участок красной ветки

В московском метро закрыли южный участок Сокольнической (красной линии) от «Проспекта Вернадского» до конечной станции — «Коммунарка». Об этом сообщает пресс-служба метро.

Как отмечается, с 13 по 20 июля движения поездов не будет на 9 станциях Сокольнической ветки.

Уточняется, что причиной закрытия стало строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии.

В пресс-службе метро подчеркнули, что на протяжении недели, в период закрытия участка, будут работать бесплатные компенсационные автобусы. Они свяжут закрытые станции.

Ранее сообщалось, что сбой произошел на Кольцевой линии метро.