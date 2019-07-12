Младенец с почерневшим лицом перепугал пользователей Сети

В США пользователи Сети затравили жительницу Флориды за рождение «уродливого ребенка», сообщает Metro.

Сообщается, что дочь американки Кэрол Феннер родилась с редким меланоцитарным невусом лица, иными словами, с крупным родимым пятном.

Вначале врачи приняли пятно за рак, но анализы не подтвердили опасное заболевание.

Когда женщина поделилась историей дочери в соцсетях, она столкнулась со шквалом злобных комментариев. Пользователи заявили, что лучше убить ребенка, чем жить с таким «монстром».

Родители девочки боятся издевок над дочерью и ищут способ избавиться от родимого пятна.