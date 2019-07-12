В смертельной аварии в Туве есть выжившие
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Два человека спасены в ходе работ спецслужб на месте смертельной аварии в Туве. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в автомобиле находилось 12 человек, а не 10, как передавалось ранее.
Кроме того, правоохранительные органы рассказали, что всего погибли девять человек, а не все 10, из которых семь — несовершеннолетние дети.
Также известно, что одного из пассажиров машины не могут найти.
Ранее сообщалось, что 10 человек утонули в автомобиле в Туве.