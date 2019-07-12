Россиянку отправили в психушку на Бали
Туристку из России, которая отдыхала на индонезийском острове Бали, направили в психиатрическую клинику из-за ее неадекватного поведения. Об этом сообщает Coconuts Bali.
Полиция была вызвана на виллу в округе Бангли, где проживала россиянка.
Гражданку России зовут Анна Иванова. Правоохранительные органы предполагают, что странное поведение женщины обусловлено депрессией из-за отсутствия денег.
Отмечается, что эта причина является распространенной как источник психологических расстройств среди посещающих райский остров туристов.
Кроме того, стражи порядка рассказали, что она оказывала жесткое сопротивление полицейским в ходе ее сопровождения до медицинского учреждения.
В полицейском департаменте заявил, что после стабилизации состояния россиянке ее передадут российским представителям, которые займутся ее возвращением на родину.