Лингвистка прокомментировала идею переименовать Россию на Украине
close
Член Медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов Елена Кара-Мурза не нашла логичного объяснения слов советника президента Украины Никиты Потураева о переименовании России и русского языка. Об этом сообщает НСН.
По словам лингвистки, переименование русского языка в «российский», а Россию в «Московию» имеет «исключительно политическую логику».
Кара-Мурза отметила, что русский, как и украинский и белорусский языки произошел от древнерусского, а заявление советника – это «игра с историческими терминами».
«Это недорогое средство привлечения внимания к проблеме», — заявила она.
Ранее Потураев выразил желание переименовать русский язык в «российский», а Россию в «Московию».