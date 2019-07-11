Лингвистка прокомментировала идею переименовать Россию на Украине

Член Медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов Елена Кара-Мурза не нашла логичного объяснения слов советника президента Украины Никиты Потураева о переименовании России и русского языка. Об этом сообщает НСН.

По словам лингвистки, переименование русского языка в «российский», а Россию в «Московию» имеет «исключительно политическую логику».

Кара-Мурза отметила, что русский, как и украинский и белорусский языки произошел от древнерусского, а заявление советника – это «игра с историческими терминами».

«Это недорогое средство привлечения внимания к проблеме», — заявила она.

Ранее Потураев выразил желание переименовать русский язык в «российский», а Россию в «Московию».