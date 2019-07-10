Обещание гендиректора «Рустави 2» ссать в вино объяснили ошибкой перевода

Слова гендиректора «Рустави 2» Ники Гварамии о намерении мочиться в вино объяснили неверным переводом его цитаты, сообщили СМИ.

Ранее СМИ сообщили, что Гварамия в прямом эфире пообещал мочиться в вино и боржоми, которые поставляют в Россию.

«Плевать я хотел и на «Боржоми», и на вино. Что значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию «Боржоми», вино и «Набеглави»? Ссать я хотел на все три, плевать мне», — так звучала оригинальная цитата гендиректора.

Ранее Гварамия в нецензурных выражениях сообщил, что телеканалу запретили свободно выражать мысли, чтобы боржоми свободно продавался в РФ.