Акционер требует отставки гендиректора «Рустави 2» после обещания мочиться в вино
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Акционер телекомпании «Рустави 2» Нино Нижарадзе потребует смещения с должности генерального директора канала Николоза Гварамия, передает «Интерфакс».
Об этом сообщил адвокат Гиоргий Кавлашвили.
«Нижарадзе считает, что Гварамия нанес серьезный урон телекомпании», — заявил адвокат.
Отмечается, что Нижарадзе является держателем 9% акций телекомпании.
Ранее Гварамия сказал в прямом эфире, что готов мочиться в вино и боржоми, которые поставляют в Россию.