Со скульптуры «Дед Мазай и зайцы» украли уши

Доступ к скульптуре «Дед Мазай и зайцы» в парке искусств «Музеон» ограничат из-за пропажи ушей зайцев со скульптуры. Об этом сообщает РИА «Новости».

В августе 2018 года пресс-служба Парка Горького заявила, что каждое лето у фигур зайцев исчезают уши, так как есть примета, что уши можно потереть на удачу.

В парке были готовы к исчезновению ушей и уже занимаются их восстановлением.

В настоящее время зайцы по-прежнему стоят на лодке без ушей.

Главный хранитель «Музеона» ведет переговоры со скульптором, чтобы найти решение этой проблемы.