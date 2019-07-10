Со скульптуры «Дед Мазай и зайцы» украли уши
close
Доступ к скульптуре «Дед Мазай и зайцы» в парке искусств «Музеон» ограничат из-за пропажи ушей зайцев со скульптуры. Об этом сообщает РИА «Новости».
В августе 2018 года пресс-служба Парка Горького заявила, что каждое лето у фигур зайцев исчезают уши, так как есть примета, что уши можно потереть на удачу.
В парке были готовы к исчезновению ушей и уже занимаются их восстановлением.
В настоящее время зайцы по-прежнему стоят на лодке без ушей.
Главный хранитель «Музеона» ведет переговоры со скульптором, чтобы найти решение этой проблемы.