Появились подробности о состоянии рук изувеченной девочки из Ингушетии

Врачи констатировали, что у искалеченной девочки из Ингушетии улучшилось состояние левой руки, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

По информации, полученной из учреждения, состояние больной стабилизировалось.

Однако медики выявили у девочки полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти.

«Сегодня идет борьба за каждый сантиметр правой руки», — проинформировали в пресс-службе института хирургии.

Ранее сообщалось, что искалеченной девочке из Ингушетии могут сделать ампутацию левой руки.