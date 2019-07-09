Московский попугай-неврастеник перестал пить лекарства

Попугай-неврастеник Флинт, которого лечили в Московском орнитарии антидепрессантами из-за постоянного стресса, почти перестал пить лекарства, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

По данным источника, попугаю немного лучше, но за его эмоциональном состоянием все еще наблюдают специалисты.

«Дозы антидепрессантов уже значительно сокращены», — добавил источник.

Как отмечается, из-за стресса Флинт стал выщипывать у себя перья. За год реабилитации, он уже, вероятно, забыл, как летать, так как постоянно перемещается пешком.

Ранее сообщалось, что попугая-неврастеника лечат антидепрессантами в Москве.