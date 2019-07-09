В Москве во вторник ожидается до +23°С

В столице во вторник, 9 июля, ожидается до +23°С.

По данным Гидрометцентра, температура в городе составит от +21°С до +23°С.

Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный. Гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.