Тбилиси охватили 4 акции протеста

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В столице Грузии Тбилиси снова начались сразу несколько акций протеста. Об этом сообщает «Sputnik Грузии».

В центре города на проспекте Руставели у парламента собрались протестующие против гей-парада, который планируют провести в Тбилиси.

Далее на площади Свободы проходит акция требующих отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария, которые ранее протестовали возле парламента страны.

Третья акция заявлена возле офиса телекомпании «Рустави 2». Там протестующие требуют извинений от журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, который в эфире авторской программы негативно высказался в адрес президента России Владимира Путина.

Также была организована четвертая демонстрация возле здания МВД, которая ранее была отменена. Митингующие вышли с флагами ЛГБТ-сообщества и выступают против отмены Парада гордости в Тбилиси.

Правоохранительные органы Грузии стянуты к центру города.

Ранее сообщалось, что все российские туристы вернулись из Грузии.