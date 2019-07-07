Пирожки с опарышами нашли в магазине Петербурга

Жительница Петербурга купила в местном магазине пирожок и обнаружила в нем опарышей, сообщает РИА «Новости».

Женщина ужаснулась находке и обратилась с жалобой в Роспотребнадзор.

Ведомство провело проверку и обнаружило нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства в магазине.

В частности, в магазине не контролируется температурный режим хранения выпечных изделий, а также сроки их реализации, не проводится генеральная уборка, а в торговом зале летают мухи.

Ранее сообщалось, что в Томске уволят директора кадетского корпуса из-за опарышей в каше.