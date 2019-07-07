Пирожки с опарышами нашли в магазине Петербурга
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Жительница Петербурга купила в местном магазине пирожок и обнаружила в нем опарышей, сообщает РИА «Новости».
Женщина ужаснулась находке и обратилась с жалобой в Роспотребнадзор.
Ведомство провело проверку и обнаружило нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства в магазине.
В частности, в магазине не контролируется температурный режим хранения выпечных изделий, а также сроки их реализации, не проводится генеральная уборка, а в торговом зале летают мухи.
Ранее сообщалось, что в Томске уволят директора кадетского корпуса из-за опарышей в каше.