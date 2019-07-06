Госпиталь Бурденко загорелся в Москве

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Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС на месте пожара в швейном цеху по производству... Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС на месте пожара в швейном цеху по производству...
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС на месте пожара в швейном цеху по производству...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В военном госпитале имени Бурденко в Москве произошло возгорания, передает РИА «Новости».

«Возгорание произошло на первом этаже в двухэтажном реконструированном здании», — сообщил представитель экстренных служб столицы.

Пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров.

В результате возгорания никто не пострадал.