20 человек пострадали при взрыве в торговом центре во Флориде

Пожарная служба спасения сообщила, что про меньшей мере 20 человек получили травмы и ранения при взрыве в торговом центре во Флориде, передает NBC6.

По состоянии на 20.30 мск на пресс-конференции не было данных о смертельных случаях.

Спасатели завершили обыск здания, под завалами людей нет.

Причина взрвыва не сообщается.

Ранее сообщалось, мощный взрыв произошел в торговом центре The Fountains в городе Плантейшен в американском штате Флорида. По предварительным данным, это был взрыв газа.