20 человек пострадали при взрыве в торговом центре во Флориде
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Пожарная служба спасения сообщила, что про меньшей мере 20 человек получили травмы и ранения при взрыве в торговом центре во Флориде, передает NBC6.
По состоянии на 20.30 мск на пресс-конференции не было данных о смертельных случаях.
Спасатели завершили обыск здания, под завалами людей нет.
Причина взрвыва не сообщается.
Ранее сообщалось, мощный взрыв произошел в торговом центре The Fountains в городе Плантейшен в американском штате Флорида. По предварительным данным, это был взрыв газа.